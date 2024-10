TIVOLI – Ciak si gira, il Centro storico protagonista dello spot Enel

Piazza Rivarola, le strade del Centro storico e Ponte Gregoriano a fare da sfondo.

“Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori in sottofondo.

Un momento del nuovo spot Enel in onda da martedì 15 ottobre in tv

E’ il nuovo Spot Enel in onda da ieri, martedì 15 ottobre, in tv.

Alcune immagini del set allestito in piazza Rivarola e allo stadio degli Arci

Protagonista è ancora una volta Tivoli e le sue bellezze scelta dalla produzione “Think Cattleya” per girare a settembre grazie al lavoro della “Tibur Tivoli Film Commission”, associazione no profit che in 10 anni di attività ha raggiunto l’obiettivo prefisso di valorizzare il territorio tiburtino e i tanti tesori culturali come Villa d’Este, Villa Adriana, il Santuario di Ercole Vincitore.

“Dopo tanto sacrificio le immagini ripagano donandoci l’emozione vedendo la nostra meravigliosa città raccontata magnificamente dalle immagini – scrive in una nota la “Tibur Tivoli Film Commission” – Ringraziamo la produzione Think Cattleya e ovviamente ENEL per averci scelto per questo meraviglioso Spot, il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, tutti gli uffici Comunali, la Polizia Locale e tutta la popolazione Tiburtina che ha collaborato alle riprese come ogni volta in maniera impeccabile.

Grazie Tivoli!!!”.