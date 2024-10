GUIDONIA – Rom, sgomberati gli appartamenti occupati nel quartiere residenziale

Le Forze dell’Ordine, questa mattina, sono intervenute a Pichini per lo sgombero degli appartamenti, in via Giotto, occupati da nuclei familiari provenienti dal campo di via Albuccione (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

Lo rende noto in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Un intervento coordinato dalla Prefettura, deciso nell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, che ripristina una situazione di legalità e afferma il principio che non si esce da un campo abusivo, specie se si è ottenuto un contributo pubblico, per occupare un altro spazio abusivamente.

Nei prossimi giorni la Prefettura coordinerà l’intervento delle Forze dell’Ordine per il superamento definitivo del campo abusivo dell’Albuccione.