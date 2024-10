PALOMBARA SABINA – Halloween, al Castello Savelli la notte delle Streghe

Si chiama “Stregando, è un evento organizzato dall’associazione culturale “Futuro Obiettivo” di Palombara Sabina col patrocinio del Comune.

Giovedì 31 ottobre dalle ore 16 e venerdì primo novembre dalle ore 11 il Castello Savelli ospita l’iniziativa di due giorni con un programma decisamente intrigante: laboratori per bambini, giochi da tavolo, tunnel horror, cartomanzia e numerologia, artigianato, visite guidate, street food, birre artigianali, cocktail a tema, musica d’atmosfera anni ’80 e ’90 e molto altro.

Sarà premiata la maschera più spaventosa.

“Un viaggio indimenticabile vi aspetta nello spettacolare castello medievale di Palombara Sabina, dove storia, mistero e divertimento si fondono in un’atmosfera unica – spiegano gli organizzatori – Preparati a sfidare le tue paure nel suggestivo Tunnel Horror l’”Oblio”, tra creature spaventose e ambientazioni gotiche, perfetto per chi ama le emozioni forti.

Per i più piccoli, invece, sono previsti divertenti laboratori creativi dove potranno dare sfogo alla loro fantasia. Durante tutta la giornata, le visite guidate vi permetteranno di scoprire i segreti nascosti del castello e immergervi nella sua storia antica. Potrai anche rilassarti e sfidare gli amici con appassionanti giochi da tavolo.

I partecipanti più coraggiosi potranno sfoggiare le loro maschere più terrificanti per partecipare alla gara per la maschera più spaventosa, sia per grandi per che bambini, che sarà votata durante la serata”.

“Ma non è tutto – proseguono gli organizzatori – gli appassionati di esoterismo potranno partecipare a sessioni di cartomanzia e numerologia per scoprire cosa riserva loro il futuro.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, ci saranno stand gastronomici con delizie locali e una rilassante musica di sottofondo. La serata si concluderà in grande stile, con una festa all’insegna della musica anni ‘80 e ‘90, per ballare e divertirsi fino a tardi.

Un evento da non perdere, perfetto per tutta la famiglia!”.