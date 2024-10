TIVOLI – L’Accademia “Ergo Cantemus” è la nuova Banda Musicale della Città

Da almeno sei anni promuove la formazione musicale tra i giovani, è riconosciuta come scuola ed è composta da diplomati nei Conservatori statali italiani nonché da allievi in formazione, ma soprattutto partecipa agli eventi più importanti della città come Banda Musicale.

Per questo il Comune di Tivoli ha riconosciuto la “Banda Musicale Città di Tivoli” annessa all’Associazione Culturale Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestra di Tivoli come Banda Comunale.

Lo stabilisce la delibera numero 195 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, giovedì 17 ottobre, dalla giunta comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene riconosciuto ufficialmente il lavoro svolto dall’Associazione costituita il 12 Marzo 2014 con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura e le formazioni musicali in tutte le loro forme ed i loro aspetti grazie all’attività organizzativa di eventi musicali, concerti, manifestazioni orchestrali e bandistiche, masterclass, rassegne corali e scuola di musica.

Obiettivo raggiunto grazie all’assistenza di un Comitato artistico di alto profilo nel panorama nazionale e internazionale, tant’è che l’Associazione Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestra di Tivoli è stata anche riconosciuta come ente certificato scuola di musica per qualità ANMI (Associazione nazionale musicisti italiani).

Nella delibera l’amministrazione Innocenzi sottolinea come la Banda Musicale sia composta da un numero rilevante di musicisti in parte residenti nel comprensorio Comunale ed operi sul territorio di Tivoli senza scopo di lucro, promuovendo una meritoria attività culturale in favore della gioventù e garantendo una partecipazione continua, con esecuzioni musicali, a tutti gli eventi della vita sociale e religiosa della popolazione durante l’anno, promuovendo così anche una attività di tutela e custodia del patrimonio socio culturale locale, e collaborando con l’Amministrazione comunale per la riuscita delle numerose iniziative proposte.

Inoltre l’Associazione, con la Banda Musicale di Tivoli, organizza ormai da anni attività ed eventi, che rappresentano importanti momenti di socializzazione e di aggregazione sociale offrendo ai giovani e ai meno giovani l’opportunità di prendere parte ad attività concertistiche di rilevanza cittadina, anche in collaborazione con i Conservatori Statali di Musica viciniori.

E ancora: corsi di studio e di approfondimento per bambini e giovani; concerti con un repertorio di musiche ampiamente riconosciute quali simboliche delle Istituzioni italiane e celebrative delle principali ricorrenze nazionali; promozione della cultura musicale locale e le tradizioni a essa connesse, valorizzando la ricca tradizione locale e regionale e le vocazioni presenti nel territorio.