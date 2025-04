GUIDONIA – Primo Maggio, Fausto Leali canta in piazza

Villanova di Guidonia è pronta per fare un tuffo nel passato e cantare a squarciagola le canzoni di un mito della musica leggera italiana.

Nella serata clou della festa patronale in onore di san Giuseppe Artigiano salirà sul palco Fausto Leali, l’80enne cantautore di brani che hanno fatto la storia e vincitore del Festival di Sanremo 1989 con “Ti lascerò” cantato in coppia con Anna Oxa.

La Festa patronale è iniziata ieri, martedì 22 aprile, e fino a mercoledì 30 durante le messe verrà celebrata la novena a San Giuseppe Artigiano.

La manifestazione entra nel vivo da mercoledì 30 aprile alle ore 20 in piazza con l’apertura della Pesca di Beneficenza a sostegno delle opere della Caritas parrocchiale.

Alle 20,30 va in scena la seconda edizione di “New Voice Talent ’70-’80-’90 all’ora”, concorso canoro organizzato da “L’Alberone Eventi”, Associazione Culturale e di promozione sociale presieduto da Fabio Proietti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La serata, aperta a chi è intonato, ha una bella voce e crede che nel suo futuro possa esserci il pentagramma, sarà presentata da Claudio Testi e Silvia Proietti.

La giornata clou della festa, giovedì primo maggio, inizia alle ore 8 con la sveglia con colpi scuri e con la Banda “Pietro Mascagni” per le via del quartiere.

Alle 10,15 la processione inizia presso il parco di “+Vista” in via Tiburtina, attraversa via Garibaldi, via Pellico, via Maremmana inferiore, via Tito Bernardini, via Fratelli Cervi, via Rosolino Pilo, via Mazzini e termina con l’arrivo in piazza San Giuseppe Artigiano dove il parroco don Andrea Massalongo celebrerà la Messa solenne con benedizione.

Al termine della cerimonia la processione proseguirà fino alla chiesa di via Giuseppe Mazzini. Alle ore 16 in piazza arrivano gli atleti della “Asd Attilio Ferraris Villanova 1956”, la squadra di calcio che appassiona tifosi e non. La messa delle 18,30 sarà presieduta da Don Michele Nonni, oggi collaboratore del parroco, in occasione del 58esimo anniversario dalla sua ordinazione.

La serata entra nel vivo alle ore 21,30 col concerto di Fausto Leali, il “negro bianco”. Il divertimento è assicurato.

Venerdì 2 maggio alle ore 21 in piazza lo spettacolo dance music anni 90 con “Notti Magiche”.

Sabato 3 maggio alle ore 17 si terrà “Gioca Judo” con la “Asdt Tatakai” con i maestri Cristian Valenzi e Fabio Piacentini. Alle 18,30 la Messa Vespertina.

Alle 20,30 lo spettacolo del comico, intrattenitore e mangiatore Victor Quadrelli. Alle ore 21 la serata danzante con l’orchestra spettacolo “Melody Band”.

Domenica 4 maggio alle ore 10,30 in piazza raduno di macchine d’epoca e alle 20,45 va in scena l’ottava “Sfilata di Primavera” in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Villanova”.

Alle 23 l’estrazione della lottera.