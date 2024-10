CAMERATA NUOVA – Conto alla rovescia per la Sagra della Salsiccia

Poche ore separano Camerata Nuova, piccolo paese di poco più di 400 abitanti in provincia di Roma, da una delle feste più attese della stagione autunnale: la Sagra della Salsiccia, organizzata, come ogni anno, dalla Pro Loco del paese.

Prevista per la giornata di domenica 20 ottobre 2024, si comincerà alle 13, giusto in tempo per l’ora di pranzo, quando verranno aperti gli stand gastronomici.

Varie sono le proposte da poter degustare: si potrà scegliere, infatti, tra il menu fisso, che prevede un primo piatto, salsiccia alla griglia e contorno.

In alternativa, si potrà optare per il più classico ma sempre apprezzato panino con la salsiccia: insomma, qualsiasi alternativa, con la salsiccia a farla da padrona, è una leccornia.

Non mancheranno, inoltre, stand dove si può trovare birra artigianale e vino, senza dimenticare gli immancabili dolci tradizionali e altri prodotti tipici del territorio per completare questo pranzo da leccarsi i baffi.

Ma anche il divertimento non è da meno: balli e musica dal vivo con l’esibizione degli Angeli & Demian, che faranno da sottofondo musicale alla vera novità di quest’anno, la gara di Beer Pong alle 15, a cui si potrà partecipare a coppie e tramite l’iscrizione e il pagamento di 20 euro.

(Camilla Nonni)