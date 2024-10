Sagne, polenta e salsiccia: le Sagre di oggi nei piccoli borghi

Mangiare per sagre per immergersi in gusti e borghi antichi. Tante le opportunità di oggi domenica 20 ottobre nella Città del Nord Est di Roma, dalla Valle dell’Aniene a quella Tiberina. Gli appuntamenti a Vallinfreda, Camerata Nuova, Nazzano e Castelnuovo di porto.

A Vallinfreda la Sagra delle Sagne

A Vallinfreda gli organizzatori hanno confermato per domenica 20 ottobre la Sagra delle Sagne. E’ la XXIX edizione. Gli stand nella piazza del mercato apriranno da mezzogiorno. Meno di 300 abitanti e 870 metri di altitudine Vallinfreda regala un panorma spettacolare. La sagra delle sagne è una delle più sentite in questo piccolo borgo dell’alta Valle dell’Aniene.

Le sagne, fatte a mano dalle donne di Vallinfreda, saranno servite a pranzo, calde e con sugo di pomodoro e aglio come vuole la tradizione.

A seguire salsiccia cotta alla brace e broccoletti del territorio. Non mancherà un buon bicchiere di vino, bianco e rosso. Per info 347 7022193

A Camerata Nuova la Sagra della Salsiccia

A Camerata Nuova la Sagra della salsiccia. Prevista per la giornata di domenica 20 ottobre 2024, si comincerà alle 13 con l’apertura degli stand gastronomici.

Varie sono le proposte da poter degustare: si potrà scegliere, infatti, tra il menu fisso, che prevede un primo piatto, salsiccia alla griglia e contorno.

In alternativa panino con la salsiccia. Non mancheranno, inoltre, stand dove si può trovare birra artigianale e vino, senza dimenticare gli immancabili dolci tradizionali e altri prodotti tipici del territorio. Il divertimento non sarà da meno: balli e musica dal vivo con l’esibizione degli Angeli & Demian.

A Nazzano Polenta in piazza

A Nazzano invece, in località Casaletto, la XXI edizione di Polenta in piazza. Festa in piazza da mattina a sera. Per l’intera giornata mercatino dell’artigianato “Il sapere delle mani nel centro storico”. Al museo sarà visibile la mostra fotografica “Vivere il presente 2024: Nazzano, paesaggi ed architetture”. Alle ore 20.00 processione per riaccompagnare Sant’Antimo nella Basilica. Protagonista della giornata la Polenta. Stand aperti per il pranzo, da mezzogiorno e mezza.

Prossimamente

A Morlupo il 26 e il 27 ottobre la Sagra della Salsiccia, a Vicovaro domenica 27 ottobre la Sagra dei Frascarelli, a Riofreddo dal primo al 3 novembre la Sagra della Castagna

Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto

Pranzo in piazza con la polenta anche a Castelnuovo di Porto. Un’attesissimo evento, organizzato dall’Associazione La Pleiade, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto. Solo a pranzo.

Ore 12.00 apertura stand. Dalle ore 12.00 alle ore 17:00 giochi in legno per bambini ed adulti presso la Castelluzza. Ore 15.00 inizio torneo briscola e burraco.