GUIDONIA – Bombardamenti sulla Città, convegno e mostra fotografica al Teatro Imperiale

Nell’ambito delle celebrazioni per l’87esimo Anniversario dell’istituzione del Comune di Guidonia Montecelio, giovedì 24 ottobre alle ore 16:00, presso il Teatro Imperiale, si terrà un convegno dedicato ai bombardamenti aerei che colpirono la Città, tra il 1943 e il 1944, e alla sua storia durante la Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra.

Parallelamente al convegno, sarà allestita una mostra presso la Sala superiore del Teatro Imperiale.

Gli interventi in programma offriranno un’approfondita ricostruzione di momenti fondamentali per la storia di Guidonia Montecelio. Dalla nascita della Direzione Superiore Studi ed Esperienze dell’aeroporto alle devastazioni causate dai bombardamenti, passando per la ricostruzione post-bellica e il mantenimento di una memoria collettiva che i guidoniani tramandano ancora oggi.

Saranno numerosi gli spunti per comprendere meglio il passato della comunità.

Apre i lavori l’assessore alla Cultura Claudio Zarro. Coordina Alfonso Masini, Presidente della Commissione Consiliare Cultura e Istruzione.

Intervengono l’architetto e funzionario comunale Flavio Fabbietti su “D.S.S.E. di Guidonia: la genesi, l’epoca d’oro, la distruzione e la rinascita”; Vanessa Leggi su “Le operazioni dell’intelligence statunitense a Guidonia Montecelio”; Giovanni Coccia su “Tra memoria e Storia, immagini e racconti sui caduti della Guerra”; Mauro Lamattina su “Bombardamenti aerei su Guidonia: effetto sulla popolazione e sulle ricerche della D.S.S.E. Breve racconto su Angelo Tondi”; Noemi Giovino su “Le ferite del patrimonio culturale (1943-1945)”; Marco Brocchieri su “Guidonia Montecelio 1944-1946. I primi interventi di ricostruzione postbellica e la transizione verso la Repubblica”; Fabrizio Pirro su “Guerra e Memoria condivisa”.

A chiudere i lavori sarà il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

“La nostra Città ha una storia relativamente breve, ma ricca di eventi significativi che hanno contribuito a definirne l’identità e il ruolo nel contesto nazionale – ha dichiarato il sindaco Mauro Lombardo -. Ogni capitolo della nostra storia, dalle origini legate all’aeroporto alle attività scientifiche e militari, fino agli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale e alla successiva ricostruzione, ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

L’obiettivo di questo convegno è proprio quello di fare emergere nuovi spunti di riflessione, grazie al prezioso contributo di esperti e studiosi.

Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione di questo evento e ai numerosi relatori che parteciperanno.

La memoria storica è un valore imprescindibile perché ci permette non solo di comprendere il cammino che abbiamo percorso ma, anche, di orientarci nel presente e costruire insieme un futuro migliore.

Ricordare ciò che è stato è un atto di responsabilità verso le generazioni future, un modo per trasmettere l’importanza delle radici e del patrimonio culturale che ci unisce come comunità”.