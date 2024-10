Sagra delle Zazzicchie e Verole, a Gerano due giorni di festa

L’autunno a Gerano ha il sapore della Sagra delle Zazzicchie e Verole, giunta quest’anno alla 44° edizione.

Salsicce e caldarroste richiamano verso il piccolo borgo della Valle del Giovenzano gli abitanti dell’intera area circostante e turisti da tutto il Lazio e anche del vicino Abruzzo.

Due i giorni di festa, sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Gli stand apriranno nel pomeriggio di sabato 26 ottobre alle ore 19.00. Bruschetta al tartufo, pasta e fagioli della nonna, panini, salsicce e broccoletti, caldarroste a volontà, vino e molto altro. Nella serata di sabato musica e balli dal vivo per poi proseguire per l’intera giornata di domenica. Ci sarà anche la possibilità di un menu specifico per i bambini.

“Le Zazzicchie e Veròle – spiega il sindaco Danilo Felici – rappresentano un appuntamento molto importante per la nostra comunità che dà così il via alla stagione autunnale ed invernale. La nostra Pro Loco è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno venire ad assaggiare le nostre specialità ma anche a conoscere il nostro paese”.

“Gerano – aggiunge il sindaco – è il paese dell’Infiorata più antica d’Italia, candidata come Bene Immateriale Unesco: una gratificazione che sancisce la storia, le tradizioni e la fede geranesi. Aspettiamo con piacere tutti coloro che vorranno venire a trovarci per gustare insieme salsicce e caldarroste e per immergersi nella atmosfera unica dell’autunno. Vi aspettiamo a Gerano“.