GUIDONIA – Case popolari sgombrate per l’incendio, dopo due anni iniziano i lavori

Al via i lavori di recupero dell’edificio di via Carlo Todini 107 a Setteville di Guidonia, colpito da un incendio nel dicembre del 2022 che costrinse 8 famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni, ormai inagibili.

A comunicarlo è il Partito Democratico di Guidonia Montecelio all’indomani dell’incontro avuto con Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale.

L’edificio in questione fa infatti parte degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Roma situati nel territorio di Guidonia Montecelio.

“Entro novembre si procederà finalmente all’opera di recupero degli appartamenti di via Carlo Todini”, spiega Daniele Bongi, segretario del PD di Guidonia Montecelio, presente all’incontro insieme al vicesegretario Alfredo Maceratesi.

“I lavori sono già stati affidati e, dopo due anni, 8 famiglie guidoniane potranno finalmente tornare a vivere nelle proprie case – prosegue Bongi – Un’attesa troppo lunga che però ora sembra avviarsi verso il termine.

Voglio ringraziare il presidente Trombetti per l’attenzione che ha mostrato in questi mesi verso i nostri continui solleciti per risolvere quella che ormai era diventata una vera e propria emergenza abitativa.

Già a giugno, con un’interrogazione consiliare, avevamo chiesto al sindaco Lombardo e alla sua giunta notizie in merito all’edificio colpito dall’incendio, non ricevendo però ad oggi alcuna risposta.

Adesso l’importante è la rapida conclusione dei lavori, permettendo così alle famiglie di Setteville, con cui abbiamo dialogato in questi mesi anche grazie al nostro dirigente Kevin Bernardini, di riprendere possesso in sicurezza dei propri appartamenti.

Sarà di altrettanta importanza l’avvio di una interlocuzione, come abbiamo chiesto nel corso dell’incontro di ieri, tra il Comune di Guidonia Montecelio e Roma Capitale per coordinare la gestione dei tanti immobili di quest’ultima presenti sul nostro territorio”.