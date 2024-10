TIVOLI – Calcio, premiati i migliori marcatori di Eccellenza e Promozione

Ieri, lunedì 21 ottobre, presso l’Hotel Duca D’Este di Tivoli Terme sono stati premiati i calciatori che hanno vinto la classifica marcatori della stagione sportiva 2023/2024 nei campionati di Eccellenza e Promozione.

L’occasione è stata fornita dalla riunione organizzata dal Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti per un incontro formativo tra arbitri, calciatori e allenatori.

Antonio Giulio Picci premiato dal presidente del CR Lazio, Roberto Avantaggiato

Il presidente del CR Lazio, Roberto Avantaggiato, ha premiato i due vincitori del campionato di Eccellenza, due bomber di razza come Alessio Damiani e Antonio Giulio Picci.

Alessio Damiani posa per una simpatica foto ricordo

Per Damiani è stata una stagione da record, da podio nazionale, chiusa con 43 reti all’attivo, come mai nessun altro nella storia dell’Eccellenza del Lazio.

Uno score che colloca l’ex attaccante della Roma al terzo posto assoluto tra i marcatori dei campionati italiani di Eccellenza: Alessio Damiani non solo ha stracciato il precedente record regionale (35 gol, stabilito da Daniel Rossi) ma anche ottenuto uno straordinario score: aver segnato undici doppiette in campionato, altra cifra mai raggiunta da nessuno prima d’ora.

La premiazione di Diego Tornatore, oggi in forza al “Monterotondo 1935”

La premiazione di Leonardo Martinoli della “Polisportiva Città di Paliano”

Il Vice Presidente Vicario del CR LAZIO Franco Cerro, il Vice Presidente Dario Scalchi e i consiglieri Giancarlo Bersanetti e Angelo Di Benedetto hanno premiato i vincitori della classifica marcatori del campionato di Promozione: Diego Tornatore, oggi in forza al “Monterotondo 1935”, e Leonardo Martinoli della “Polisportiva Città di Paliano”.

Unico assente Giuseppe Tabarini del “Santa Marinella”.