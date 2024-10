Mentana diventa set cinematografico.

Nella città garibaldina è in arrivo la troupe di “Carmen è partita”, film prodotto da “Altre storie” e diretto da Domenico Fortunato, noto attore teatrale, televisivo e cinematografico già protagonista nelle serie “Gente di mare” e “Il commissario Rex”.

Per girare alcune scene a Mentana dall’11 novembre al 13 dicembre la casa di produzione “Altre storie” ricerca generici (comparse) residenti tra Mentana e Monterotondo, uomini e donne di età compresa tra i 20 e gli 80 anni.

I profili cercati sono i seguenti:

– uomini età 20/40;

– uomini età 40/60;

– uomini età 60/80;

– donne età 20/40;

– donne età 40/60;

– donne età 60/80.

La mail di candidatura deve essere inviata all’indirizzo castingcarmenepartita@gmail.com e deve contenere:

– un video di presentazione di 30 secondi circa;

– 2 fotografie, una con primo piano e una a figura intera su sfondo possibilmente neutro (no con occhiali da sole, no con cappellini, no in foto di gruppo, no bianco e nero);

– indicazione precisa dell’altezza; – data di nascita;

– segnalazione di eventuali tatuaggi e segni particolari;

– recapito telefonico, indirizzo mail e indirizzo di residenza/domicilio nei comuni di Mentana o Monterotondo.

N. B. nell’oggetto della mail deve essere specificata la categoria/ruolo tra quelle riportate (ad esempio: “uomini età 20/40”).

Le mail che non rispettano i criteri richiesti non saranno valutate.