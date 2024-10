SUBIACO – Lotta alla droga, denunciati pusher e automobilisti sotto effetto di stupefacenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno eseguito un servizio di controllo a largo raggio finalizzato a prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità diffusa, con particolare riguardo ai reati predatori ed a quelli legati allo spaccio e consumo di sostanze agli stupefacenti.

Nel corso delle attività, sono state sottoposte a controllo oltre cento persone con altrettanti veicoli ed al termine, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli, un cittadino italiano perché trovato in possesso di un coltello della lunghezza di oltre 20 centimetri, un taglierino nonché di chiavi alterate e grimaldelli ed anche una seconda persona, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di oltre 18 grammi di hashish, già suddivisi in dosi ed un bilancino di precisione.

I controlli, eseguiti anche con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo Cinofili dell’Arma dei Carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno consentito di denunciare un uomo ed una donna mentre erano alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di segnalare alla Prefettura altre 7 persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di piccole quantità di cocaina, hashish e marijuana.

I Carabinieri del NAS e del NIL hanno invece elevato sanzioni per svariate migliaia di euro per la violazione da parte di due esercizi pubblici della normativa sul lavoro, sugli alimenti e sulla privacy.