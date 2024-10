CAVE – Per la storica Sagra della Castagna tre giorni di festa

Cave, comune in provincia di Roma, situato ai piedi dei Monti Prenestini, si prepara ad accogliere la 90° edizione della Sagra della Castagna: il paese, infatti, è circondato proprio da boschi di castagni.

Questa festa è la più antica dei Monti Prenestini e si articolerà in tre giorni, dal 25 al 27 ottobre 2024.

Si inizia venerdì 25 alle ore 20, quando si apriranno le cantine e gli stand enogastronomici situati lungo le vie cittadine e dopo cena, subito a divertirsi con i concerti previsti: Aranira in piazza Nassirya, la Banda del Bosco in piazza Garibaldi e The Cover presso Corso V. Emanuele.

Sabato 26 si inizia all’ora di pranzo, ore 13, con l’apertura degli stand enogastronomici, per poi proseguire alle 14 con una passeggiata a contatto con la natura tra i castagni: per questa escursione è obbligatoria la prenotazione al numero 3483015808.

Alle 17, presso Palazzo Leoncelli, verrà proiettato un documentario sugli innesti e, successivamente, verrà presentato il progetto Castanetum 2.0 presso l’Area Fiera.

Alle 21, come la prima serata, non mancheranno le esibizioni di altri nuovi artisti: Erresei in piazza Nassirya, Big Stones in Piazza Garibaldi, Orange in corso V. Emanuele e Franco Pennacchietti presso Via Roma.

Domenica 27, l’ultimo giorno, si apre con vari appuntamenti sportivi: la 26° edizione della gara ciclistica Bicicastagnata, la 3° edizione della gara podistica Corrincastagna e la passeggiata tra i castagni, sempre su prenotazione.

Alle 13 apriranno gli stand enogastronomici, mentre nel pomeriggio, dalle 17:30, inizieranno le varie premiazioni: Cantina d’oro, che permetterà la valorizzazione delle cantine; il KG d’oro, per il produttore di marroni che raggiungerà 1 kg di peso con il minor numero di castagne non fessurate; la Castagna d’oro, gara di cucina che premierà il miglior dolce preparato con la castagna.

Dopo i premi, alle 18 inizieranno i concerti che chiuderanno questa storica edizone della Sagra della Castagna: Cavesja in piazza Nassirya, Menestrello Tedu Bernabei in piazza Garibaldi, Vintage Vibes presso corso V. Emanuele e, come la sera precedente, Franco Pennacchietti a via Roma.

Per questa edizione però, le sorprese non sono finite: il Museo Ferri ha previsto delle aperture speciali durante i tre giorni della sagra; inoltre, presso l’Area Fiera Proloco, sarà possibile degustare gustose castagne, marroni e derivati.

(Camilla Nonni)