RISERVE NATURALI – Lotta ai cinghiali, recinzioni elettrificate gratuite per gli agricoltori

Ogni anno arrecano danni alle colture agricole per svariate migliaia di euro. Soldi pubblici che la Città metropolitana di Roma Capitale è costretta a risarcire in quanto Ente gestore delle aree protette.

Per questo ora la ex Provincia di Roma ha deciso di arginare il fenomeno delle invasioni di cinghiali fornendo agli agricoltori in comodato d’uso gratuito il kit per la realizzazione di recinzioni elettrificate al fine di prevenire i danni provocati dalla fauna selvatica.

La fornitura sarà garantita ai coltivatori di terreni ricompresi all’interno ed entro una distanza di 1000 metri dal perimetro istitutivo delle aree protette gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale: Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco ricadente nei comuni di Monterotondo, Mentana e Sant’Angelo Romano Riserva Naturale Nomentum ricadente nei Comuni di Mentana e Fonte Nuova Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli Riserva Naturale di Monte Soratte ricadente nel Comune di Sant’Oreste, Monumento naturale Palude di Torre Flavia ricadente nei comuni di Ladispoli e Cerveteri.

La decisione è stata adottata a seguito delle richieste pervenute per l’indennizzo dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali all’interno delle aree protette di interesse provinciale da parte di agricoltori professionali e non prefessionali presenti nelle aree confinanti con il perimetro istitutivo delle aree protette da dove provengono gli ungulati selvatici.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ SCARICABILE QUI: