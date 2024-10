GUIDONIA – Nomentana Bis, la promessa di Acea: “Lo svincolo riapre la prossima settimana”

I lavori di ripristino della rampa su via Nomentana bis, all’incrocio con via Monte Bianco, riprenderanno, per la fase finale, il 30 Ottobre prossimo.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota, è quanto avrebbe comunicato ACEA all’Assessorato ai Lavori Pubblici, che ha sollecitato ripetutamente la conclusione dell’intervento, considerati i gravi disagi che la chiusura della strada determina ai residenti e alla viabilità in generale.

I lavori, abbastanza complessi, sono conseguenti al cedimento della pavimentazione stradale a causa della sottostante tubazione della rete fognante in cemento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Entro la fine della prossima settimana – sottolinea l’assessore Mauro Proietti – si ritornerà a una situazione di normalità, dal punto di vista della mobilità, in quanto saranno definitivamente completati i lavori e riaperta la strada”.