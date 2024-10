MORLUPO – Tutto pronto per la 56° Sagra della Salsiccia

Morlupo si prepara ad accogliere, tra poche ore, la 56° edizione della Sagra della Salsiccia, prevista per sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, dove la regina indiscussa della festa è la salsiccia, cotta su una grande griglia in piazza.

Questa sagra, inoltre, è family friendly: non solo gli adulti, infatti, ma anche i bambini troveranno molte attività pensate proprio per il loro divertimento.

La prima giornata, sabato 26, inizia alle 15, quando apriranno gli stand gastronomici, quelli del mercatino e le giostre, insieme al vernissage “On the Road. Un viaggio sulla strada: il viaggio della vita” presso l’Associazione Bottega d’Arte.

Il Palazzetto Borghese ospiterà la mostra di abiti da sposa storici, mentre alle 17 inizierà il corteo del Gran Maestro Cuoco, accompagnato dai bambini, che arriverà in piazza, dove verrà letta la solenne bolla e dove si assisterà alla benedizione della grande griglia.

A partire dalle 18 si alterneranno vari spettacoli e artisti: si inizia con quello di Warner Circus, per poi continuare con l’Aperitivo Live Music, aperitivo accompagnato da musica dal vivo con Ate, Marco, Svizzero e Nicolò Baldi; dopo cena, invece, si potrà assistere al concerto dei Club Mario, Ligabue Tribute Band.

La serata poi continuerà con balli di gruppo in piazza insieme al Centro Sportivo Momentum.

La domenica, invece, si inizia di mattina con l’accensione della grande griglia e l’apertura degli stand, alle ore 10.

Per i più piccoli, è previsto l’imperdibile appuntamento in piazza con i cartoni animati e, a seguire, “Apprendista architetto – Green for the future”, un laboratorio per bambini.

Ma non finisce qui, perché prima di pranzo, un altro appuntamento aspetta i più piccoli: alle 12:30, in piazza, inizierà uno spettacolo di animazione, baby dance e tanto altro.

Durante il pranzo, a fare compagnia ci penserà il concerto di Stornellame, per poi correre presso il monumento dei caduti, dove inizierà la visita guidata nella chiesa di Santa Maria al Borgo, a cura della Dottoressa Giuseppina Micheli.

A chiudere all’insegna del divertimento l’ultima giornata di festa, due sono gli appuntamenti previsti: uno per i più piccoli, con lo spettacolo di circo di Gigi Capone “Il Circo in valigia”, e l’altro, per i più grandi, con l’Aperitivo Live Music con Vento del Nord, Tribute Band dei Nomadi.

(Camilla Nonni)