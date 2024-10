GUIDONIA – “Rilanci-Amo Pichini: i giovani al centro”, finanziato il progetto

Città Metropolitana di Roma ha concesso al Comune di Guidonia Montecelio un contributo per la realizzazione dell’iniziativa: “Rilanci-Amo Pichini: i giovani al centro”.

Il bando prevedeva la concessione di contributi ai comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, a esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Il contributo concesso, a fronte di una spesa totale di 16.500,00 euro, è di 13.050,00 euro.

La somma rimanente sarà cofinanziata dal Comune.

“Si tratta di un progetto culturale che porterà alla realizzazione di un Centro di aggregazione giovanile – spiega l’assessore 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐙𝐚𝐫𝐫𝐨 -. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di dare una nuova vita ad aree da riqualificare della Città, in maniera da farle diventare luoghi di aggregazione e restituirle, quindi, alla comunità.

Si avvierà, quindi, la riqualificazione della casetta in legno presente nel parco, che prevede anche la realizzazione di cinque desk con pc e la costituzione del Centro di aggregazione giovanile”.

Sarà, poi, organizzata la festa inaugurale, che si terrà nel parco di via Vecellio, ai Pichini, con musica, Street art, food & beverage, dibattiti e animazione.

“L’intervento di riqualificazione dell’area in oggetto è reso possibile grazie a un finanziamento sovracomunale, che rappresenta un importante sostegno per il nostro progetto. Siamo consapevoli dell’importanza di realizzare spazi pubblici di qualità che possano migliorare la vivibilità e il benessere della nostra comunità – dichiara il Sindaco 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨 -. Proseguiremo, pertanto, a cercare di intercettare ulteriori fondi e risorse, in modo da garantire la continuità e l’ampliamento delle opere di riqualificazione. Il nostro obiettivo è non solo completare l’intervento attuale ma, anche, sviluppare iniziative future che possano valorizzare ulteriormente il territorio e soddisfare le esigenze dei cittadini. Vogliamo fare in modo che le aree e gli spazi pubblici siano, in particolare per i più giovani, un luogo dove condividere idee, creare legami, progettare e costruire insieme un futuro migliore”.