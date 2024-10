Ruba le monete della fontana e picchia i vigili urbani, arrestato

E’ stato fermato mentre prelevava le monete lanciate dai turisti nella Fontana del Tirreno, all’altare della Patria.

Ma anziché riconsegnare il maltolto, si è scagliato contro i vigili urbani intervenuti.

Per questo ieri mattina, venerdì 25 ottobre, la Polizia di Roma Capitale ha arresto un romeno di 46 anni per furto, resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltreché per vilipendio al sacrario militare dell’Altare della Patria.

Secondo un comunicato della Polizia di Roma Capitale, nella tarda mattinata di ieri, durante i controlli nella zona, una pattuglia del I Gruppo Centro Storico ha avvistato l’uomo all’interno della vasca ed è prontamente intervenuta per farlo uscire ed identificarlo.

Il 46enne romeno ha tentato di divincolarsi colpendo uno degli operatori per darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato e arrestato in attesa del processo per direttissima che si terrà stamattina.