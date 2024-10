TIVOLI – Atletica, Andrea D’Agostinis campione regionale nel salto quadruplo

Una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo.

E’ il bilancio della partecipazione della Asd “Atletica Tiburtina” di Tivoli ai Campionati Regionali Under 14 organizzati domenica 20 ottobre a Formia da FIDAL Lazio e Formia Atletica Leggera al CPO ‘Bruno Zauli’.

Una giornata di gare per Ragazze e Ragazzi, dove i giovani atleti tiburtini si sono contraddistinti.

Sul podio più alto è salito Andrea D’Agostinis laureatosi campione regionale nel salto quadruplo con 12,40 e secondo classificato nei 300 metri.

Il giovanissimo Carlo Del Priore si è classificato secondo nei 60 metri e nel salto in lungo.

Terzo classificato nella staffetta 4×100 e finalista nel salto in alto è Gabriele Rainaldi, mentre Jacopo Campana ha conquistato il quarto posto nei 200 metri a ostacoli e il quinto nei 60 metri.

Infine Bianca Cacace si è classificata quinta nei 200 a ostacoli.

Tra gli atleti di altre società della Città del Nordest romano spiccano le vittorie nei 60hs del piccolo Alessio Mozzoni della “Atletica Fiano Romano” in 10.06 e nei 60 metri femminili Under 14 quella della 13enne Caterina Sabato della “Asd Faratletica” di Fara in Sabina, risultata la più veloce con 8.19.