Si terrà sabato 2 e domenica 3 novembre a Tor Lupara di Fonte Nuova la celebrazione di Katina Pinkama, nota anche come grande Festa della Tunica, dedicata ai fedeli del Buddhismo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Buddhista dello Sri Lanka “Shakyamuni Vihara” con sede a Tor Lupara presieduta da Siddhattha Therto Rev Katuwana.

Per questo con l’ordinanza numero 162 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, lunedì 28 ottobre, il Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti ha disposto alcune modifiche alla viabilità per domenica 3 novembre dalle ore 10 fino al termine del corteo che attraverserà il centro di Tor Lupara.

1. La sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione su via Nomentana nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Piazza Antonio Varisco e l’intersezione con via Monte Livata, dove ha sede l’associazione Buddhista dello Sri Lanka “Shakyamuni Vihara”;

2. La sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione su via Monte Velino nel tratto di strada compreso tra il civico 17 e l’intersezione con via Nomentana.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

– è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della processione;

– è fatto obblivo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito del corteo di arrestarsi prima di impegnarla durante il passaggio dello stesso;

– la circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e del personale dell’organizzazione secondo le modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale e per la razionale gestione della mobilità urbana.