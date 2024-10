SANT’ANGELO ROMANO – Lavori alla rete idrica, una giornata senz’acqua

Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Sant’Angelo Romano.

Di conseguenza dalle ore 09:00 alle ore 20:00 di martedì 5 novembre, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone:

– Strada provinciale 24/a

– Via Collelungo

– Via Ripelle

– Via Tevere

– Via Piave

– Loc. fosso Muratello

– Via Germania

– Via G. Pascoli

– Via Grazia Deledda

– Via Piedimonte

– Via A. Manzoni

– Via G. Leopardi

– Via San Paolo

– Via Palombarese

– Via Pirandello

– Via delle Pozzera

– Via Leonardo da Vinci

– Via Catania

– Via Bologna

– Via Collelungo

– Via del Quarticciolo

– Via Genziana

– Via Montardone

– Via Guttuso

– Via Caravaggio

– Via Martinozzi

– Loc. Andreuzza

– Via degli Oleandri

– Via dei tre Pini

– Via Principe Ludovico Potenziani

– Via Formello

– Via della Palude

– Via J. Tintoretto

– via Mantegna

– Via delle Rose e vie limitrofe

Per limitare i disagi ai cittadini, è predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio nei seguenti punti:

– Via Palombarese angolo Via Buonarroti

– Via Palombarese angolo Via S. Paolo

– Via Palombarese angolo Via degli Oleandri

– Via Collelungo angolo Via Ripelle.