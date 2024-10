TIVOLI – Politica, il Psi conclude la campagna di tesseramento con 41 nuovi iscritti

Da Marco Di Nicolò, capogruppo del PSI nel Consiglio comunale di Tivoli e coordinatore di Area PSI di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Si è conclusa la campagna tesseramento 2024 del PSI di Tivoli.

La raccolta delle adesioni è iniziata il 15 settembre e, in meno di due mesi, abbiamo registrato 41 richieste di iscrizione.

Non immaginavo un simile entusiasmo e una così consistente volontà di iscrizione al partito. L’interesse suscitato dalla nostra iniziativa ci impone di intensificare l’impegno finalizzato a dare stabilità alla presenza dei Socialisti a Tivoli e nell’intera Valle dell’Aniene.

Dopo la costituzione ufficiale del Gruppo Consigliare Socialista a Palazzo San Bernardino, celebreremo il Congresso di Area entro il mese di aprile del 2025 per costituire sia gli organi di direzione cittadina sia quelli della Federazione Tivoli-Guidonia Montecelio-Valle dell’Aniene.

Queste scelte porteranno, entro il 2025, anche all’apertura della Sezione del PSI di Tivoli che, contemporaneamente, diverrà anche la sede della nuova Federazione Socialista.

Infine, desidero evidenziare che il Congresso di Area sarà preceduto da iniziative pubbliche sia a Tivoli che negli altri centri della Valle dell’Aniene, finalizzate in concreto alla elaborazione del Piano di Riqualificazione e Sviluppo di tutta l’area vasta.

Infatti, grazie alla collaborazione e alla sinergia di un fidato gruppo di lavoro, composto da professionisti e da personalità socialiste, stiamo realizzando un programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile.

I due obiettivi principali sono la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività.

Poi la realizzazione di un sistema integrato di attività volte all’ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado e/o di abbandono”.



Nella stessa nota il PSI, inoltre, annuncia:

“Gli iscritti socialisti alla Federazione sono alla data attuale 85 e che la celebrazione del Congresso di Federazione costituirà un ulteriore impulso, nel 2025, per raggiungere l’obiettivo di aumentarne il numero.

I Socialisti credono che il Cambiamento dei registri della politica e lo Sviluppo del Territorio nascano da una partecipazione ampia di tutti i Portatori di Interesse al fine di definire un vasto e articolato schieramento di interessi sociali, culturali, economici e istituzionali indispensabile per dare un significato sostanziale agli stessi termini Cambiamento e Sviluppo.

Infine, i Socialisti di Tivoli e della Valle dell’Aniene esprimono la propria soddisfazione per la nomina del proprio Coordinatore, Marco Di Nicolò, nella Direzione Regionale del PSI del Lazio”.