FONTE NUOVA – Raccolta rifiuti, cassonetti svuotati e lasciati in mezzo alla strada

Da Ferruccio Parrinello, residente del Comune di Fonte Nuova, riceviamo e pubblichiamo:

“Paoletti Ecologia: un gestore vergognoso!

È ormai noto che in questi ultimi tempi tutti tendono a comportarsi come il famoso Marchese del Grillo identificandosi nel: “Io so’ io e voi non siete un c…!” Questo atteggiamento pare ultimamente sia diventato contagioso, soprattutto in quelle che dovrebbero essere le istituzioni.

Sulle pagine Facebook di Fonte Nuova moltissimi utenti lamentano il fatto che dopo il loro svuotamento, i secchi vengano lasciati, da alcuni operatori, in mezzo alla strada e non nel punto in cui vengono prelevati.

Questo, oltre a creare un disagio, può diventare un pericolo per chi potrebbe inciamparci sopra, la cui responsabilità penale e civile ricadrebbe sul proprietario del secchio.

Per non parlare di quando li posizionano dietro le automobili parcheggiate che, in molti casi, ripartendo e non vedendo il retro dell’auto, rischierebbero di danneggiarli o di schiacciarli.

Ho fatto presente la cosa all’addetto del ritiro della carta e cartone e con fare strafottente, mi ha risposto che non esiste un regolamento, pertanto loro lasciano i secchi dove vogliono.

A posteriori, ho tentato una via civile per ricordare loro di riposizionare il secchio al suo posto e così ho attaccato, sopra la parte piccola del coperchio, una scritta adesiva dove chiedevo, la cortesia di lasciare il cassonetto nel posto dove veniva prelevato.

Al successivo prelievo, evidentemente infastidito dal cartello, l’addetto ha staccato la parte del coperchio riportante la scritta potandosela via.

Ho descritto accuratamente il fatto alla Paoletti sia tramite PEC, sia via mail semplice usando il loro apposito form di reclamo appellandomi al loro senso civico… nessuna risposta, alla PEC e alla mail ufficiale loro, la posta torna indietro come destinatario inesistente.

Ho chiamato il numero verde facendo presente l’accaduto e mi hanno detto che avrebbero informato il responsabile del coordinamento.

Morale della favola?

Insomma: nessuna presa in considerazione… nessun senso civico e i secchi sono ancora messi in mezzo alla strada oppure dietro le auto parcheggiate!

Tutto questo comportamento di menefreghismo e di strafottenza fa pensare… Che abbiano un “santo (potente) in paradiso”?”.