FONTE NUOVA – “Christmas Village”, Natale sul ghiaccio in via Nomentana

Una pista di pattinaggio, casette di legno, giostre e casa di Babbo Natale. Ma anche mercatini enogastronomici ed eventi street food.

E’ questo e molto altro il “Christmas Village Fonte Nuova 2024”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco di Fonte Nuova dal 30 novembre al 7 gennaio 2025, esclusivamente nei sabati, domeniche e nei giorni festivi a largo delle Fiamme Gialle e in via dei Platani.

Venerdì 25 ottobre con la delibera numero 27 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Commissario straordinario di Fonte Nuova Filippo Santarelli ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione considerata meritevole di approvazione e cogente con gli obiettivi programmatici dell’amministrazione in materia di valorizzazione delle politiche socio-culturali.

Con l’atto il Commissario ha inoltre accolto la richiesta della Pro Loco che il pagamento delle utenze sia totalmente a carico dell’Ente.

Con la delibera numero 26 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Commissario straordinario di Fonte Nuova Filippo Santarelli ha inoltre approvato il progetto dei commercianti di installare le luminarie natalizie nelle vie principali, come via Palombarese a Santa Lucia e via Nomentana a Tor Lupara per una somma complessiva di 20 mila euro più iva, metà dei quali a carico dell’amministrazione comunale e metà a spese degli esercenti.

Secondo la delibera, l’intervento di abbellimento favorisce il benessere e le presenze sul territorio con ricadute certamente positive per l’economia commerciale e turistica del paese.