GUIDONIA – “Uniti in passerella”, una sfilata per sostenere l’Associazione per disabili Cieli Azzurri

Domenica 27 ottobre 2024 nell’elegante location di Villa Mura, si è svolto l’evento benefico “Uniti in passerella”, organizzato dall’Associazione Cieli Azzurri ODV di Guidonia Montecelio – centro diurno per ragazzi diversamente abili, nato nel 1996 dall’idea dell’ancora attuale presidente Emanuela Bracchitta.

Un collage dei momenti salienti della sfilata di beneficenza per l’associazione Cieli Azzurri di Guidonia

L’evento ha visto sfilare ragazzi diversamente abili con capi e accessori dello storico negozio di abbigliamento tecnico e sportivo Didi Sport di Patrick e Annalisa, e con borse di un altro storico negozio della città di Guidonia, D’Alessandro regali di Igino D’Alessandro il quale ha messo a disposizione anche tutti i decori per allestire la location.

Più di 250 gli ospiti presenti, è stato un grande successo per i ragazzi della Onlus.

Durante l’evento erano presenti anche uno stand con i lavori che si svolgono quotidianamente dai ragazzi in Associazione e un’esposizione fotografica a tema naturalistico, scattate agli animali in giro per il mondo, dalla grande fotografa Meri Pilloni da sempre sostenitrice dell’Associazione, venuta a mancare lo scorso 30 settembre.

“Un ringraziamento – il commento della presidente Emanuela Bracchitta – va a tutte le persone che hanno preso parte a quest’evento ed in particolare teniamo a ringraziare quanti ci hanno sostenuto: Marco e Antonio Muratore per aver messo a disposizione Villa Mura, la Pasticceria Di Benedetto di Matteo Russo per la donazione dell’intero rinfresco, Bar Gallery di Daniela Turturo per aver donato le bevande e Lucchini antinfortunistica e stampa di Francesco Lucchini per aver donato tutte le grafiche e stampe realizzate.

Ringraziamo inoltre tutte le attività di Guidonia che si sono messe a disposizione per offrire delle scontistiche per i soci sostenitori, gruppo Euromed, studio radiologico Guidonia, Pit Stop, Didi Sport, D’Alessandro regali, autoforniture Talenti, gioielleria Costantini, SB Sport Art, Punto Contabile, l’officina del sapone, Sanitas, creazioni orafe Scilla e salone i Santucci”.

Se volete rimanere aggiornati per i prossimi eventi seguite l’associazione su Instagram @cieliazzurriodv o sul sito www.cieliazzurri.com.