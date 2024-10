TIVOLI – Nuovo sito per la Città, ci pensa la “Arimaslab”

“Siamo lieti di annunciare che la nostra società, Arimaslab, è stata designata per la costruzione del nuovo sito della Città di Tivoli. Questo progetto rappresenta una significativa opportunità professionale per la Arimaslab e un’importante possibilità di contribuire alla valorizzazione di una località ricca di storia e cultura”.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’Ingegner Maurizio La Rocca, Amministratore Delegato di “Arimaslab”.

“Tivoli – si legge nella nota – famosa per la sua straordinaria bellezza naturale e i suoi siti UNESCO, è un gioiello che attira visitatori da tutto il mondo. La realizzazione di un nuovo sito turistico dedicato avrà un impatto significativo, contribuendo a farla conoscere ulteriormente.

La nostra missione è offrire un’esperienza unica ai visitatori, mettendo in valore le ricchezze storiche e culturali di Tivoli, a partire dalle Ville sino ad arrivare alle Terme e molto altro”.

“Desidero sottolineare – prosegue l’Ingegner Maurizio La Rocca – il nostro impegno per la sostenibilità e l’innovazione nel progetto che ci è stato affidato. Non si tratta solo di costruire un’infrastruttura di alta qualità, ma anche di integrare pratiche che riflettano la nostra dedizione alla tutela dei beni naturali e culturali.

In quanto Web & Marketing Agency di comprovata esperienza, crediamo fermamente che la modernità e il rispetto per l’ambiente possano coesistere, e questo nuovo sito rappresenterà un passo importante in tal senso”.

“L’orgoglio di Arimaslab per questo progetto – conclude l’Amministratore Delegato – è accompagnato dalla nostra volontà di lasciare un’eredità significativa per le generazioni future.

Collaboreremo a stretto contatto con le autorità locali e i partner del settore per garantire che la nuova infrastruttura superi gli standard più elevati e diventi un punto di riferimento per il turismo a Tivoli.

Siamo determinati a creare un ambiente accogliente e stimolante che metta in risalto le bellezze della città, offrendo ai visitatori un’esperienza arricchente e memorabile”.