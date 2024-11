Ragazzina di 12 anni accoltella il compagno in cortile, choc a scuola

Prima ha accoltellato il compagno di scuola, poi in lacrime ha telefonato al 112.

E’ accaduto stamane, lunedì 4 novembre, nel cortile della scuola Vivaldi, a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino.

Protagonista e vittima della tragica vicenda sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno 12 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la lite sarebbe scaturita da alcuni screzi avvenuti nei giorni scorsi tra i due ragazzini.

Il 12enne ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma e non sarebbe in pericolo di vita.