In dieci anni di attività amministrativa ha avviato e realizzato rilevanti opere per il territorio migliorandone la vivibilità ed i servizi.

Per questo il Comune di Fiano Romano intende ricordare l’operato di Corrado Ferilli, compianto assessore ai Lavori pubblici dal 1996 al 2006 distintosi per la sua attività a favore della collettività con spirito di sacrificio e abnegazione.

Lo stabilisce la delibera numero 110 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata lo scorso 25 ottobre dalla giunta comunale presieduta dal Sindaco Davide Santonastaso.

Con l’atto l’amministrazione chiederà una deroga alla Prefettura di Roma per intitolare l’anello ciclopedonale a Corrado Ferilli, scomparso il 27 giugno 2021 all’età di 66 anni.

La richiesta di deroga alla Prefettura è necessaria, essendo trascorsi meno di 10 anni dalla sua morte.

Fianese doc, durante il suo mandato ha avviato e realizzato opere come la tangenziale Terracini, la pista ciclabile di via San Sebastiano, la sopraelevazione della scuola elementare Edmondo De Amicis, la materna di via Tiberina, il Palazzetto dello Sport, la struttura del CILO nella zona industriale, via Montessori, il percorso delle mura castellane, la rotatoria di via Milano e tante altre ancora.