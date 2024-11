GUIDONIA – Rifiuti agricoli e animali, spunta l’impianto di biometano

Trasforma i rifiuti in energia pulita e secondo gli esperti non inquina, ma al contrario combatte il cambiamento climatico.

A Guidonia Montecelio arriva un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti.

Stavolta si tratta di un impianto di produzione di Biometano, combustibile gassoso ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l’immissione in rete gas. A realizzarlo è la “Montecelio Renewables S.r.l.”, società con sede a Milano, costituita il 15 marzo 2024 e specializzata in attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica.

La notizia emerge dal Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 88 Ordinario pubblicato lo scorso giovedì 31 ottobre.

Nel Bur viene pubblicato ai sensi dell’articolo 6, comma 7 bis del decreto legislativo 28/2011 l’avviso datato 3 giugno 2024 inerente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano nella Città dell’Aria (CLICCA E LEGGI L’AVVISO SUL BUR).

A richiedere la Procedura Abilitativa Semplificata è stato Alessio Di Credico, Amministratore unico della “Montecelio Renewables S.r.l.”.

“Si rende noto che – si legge nella nota dell’imprenditore – con PEC del 03/06/2024 è stata acquisita dal Comune di Guidonia l’Istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), promossa dalla Montecelio Renewables S.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, proveniente da fonti rinnovabili costituite da sottoprodotti agricoli e di origine animale, avente capacità produttiva di 500 Smc/h, da costruire nel Comune di Guidonia (RM) e delle relative opere di connessione alla rete GAS, SNAM RETE GAS S.p.a.”.

“Alla data della pubblicazione del presente avviso – scrive sempre Di Credico – la sottoscritta Società non ha ricevuto alcuna notifica da parte del Comune di Guidonia ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, pertanto il progetto deve ritenersi assentito.

La suddetta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, incluse le successive varianti non sostanziali, è stata trasmessa al Comune di GUIDONIA, come meglio descritto nella documentazione a seguire, e depositata presso il SUAP dello stesso Ente”.