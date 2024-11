In città è conosciuto per essere l’autore dell’inno della “Tivoli Calcio 1919”, un brano che ogni domenica accompagna l’ingresso in campo allo stadio Arci delle maglie amaranto-blu.

Andrea Salvatori, 46 anni, è un cantante di lunga esperienza, vincitore di vari concorsi canori che per due volte ha tentato il grande salto al “Festival di Sanremo”.

Dopo due decenni trascorsi a cantare nei locali ed in occasione di eventi privati, l’artista tiburtino ha deciso di incidere il suo primo album intitolato “Io sono così” e contenente 12 suoi inediti.

“Un album studiato per essere ascoltato da tutti”, sottolinea Andrea che nel 1999 incise “Tivoli, c’è solo la Tivoli”, l’inno dedicato agli amaranto-blu in occasione degli 80 anni della società.

Erano gli anni d’oro del calcio tiburtino, per la prima volta in Serie D.

Tempi di sogni per Andrea Salvatori che nel 1998, a 19 anni, tentò la strada delle selezioni per Sanremo Giovani col brano “Ho bisogno di chiederti aiuto”.

Un sogno sbocciato di nuovo nel 2021, anno in cui Andrea Salvatori ha partecipato per la seconda volta alle selezioni per Sanremo con “Stella Luminosa”.

“Dopo Sanremo 1998 – rivela Andrea – ero rimasto deluso: vincevo i concorsi in giro per l’Italia e non succedeva nulla.

Così dall’età di 26 anni ho abbandonato i concorsi canori, si è spento il sogno di emergere nella musica e ho continuato a cantare nei locali e negli eventi privati.

Durante il Covid quella scintilla si è riaccesa, ho ripreso la vena del cantautorato e ho realizzato questo progetto per iniziare una nuova carriera”.

Il primo album di Andrea Salvatori, “Io sono così”, è disponibile su CD, Cofanetto personalizzato e all’interno chiavetta USB a forma di strumento musicale o carta di credito personalizzata.

Il tocco vintage è la terza versione: una Musicassetta anni ’80 dove, una volta aperta la custodia, si nota un piccolo intaglio che lascia uscire una USB per ascoltarla ovunque.

Le Edizioni Musicali sulla piattaforma digitale sono a cura della NDA Lab di Roma, ma per il momento chi vuole ascoltare il disco deve acquistarlo scegliendo tra le versioni sopra descritte al costo di 10 euro.

Gli arrangiamenti a cura del Maestro Corrado Corradino che ha realizzato “a pennello” ogni richiesta del cantautore tiburtino.

All’interno dell’album è presente anche “Stella Luminosa”, il brano presentato da Salvatori a Sanremo 2021 in piena pandemia e arrangiato dal Maestro Massimiliano Minoia, autore di moltissimi arrangiamenti per Renato Zero.

Presente anche un duetto del cantante tiburtino con la cantante Brunella Platania, vocal coach e protagonista di tantissimi musical, come “Rugantino”.

Inoltre un Bonus track in cui Andrea Salvatori duetta con la figlia di 8 anni Jasmine in “Un giorno potrò raccontarti”, brano dedicato alla bambina per raccontare i giorni della Pandemia.

L’album contiene infine il primo brano in lingua inglese di Andrea Salvatori: chissà se nei suoi progetti futuri c’è l’intenzione di esplodere a livello internazionale?

Per il momento il cantante tiburtino resta in Italia, ogni mercoledì è impegnato con la direzione musicale nella trasmissione televisiva di Lazio TV “Vizi Capitale” condotta da Morena Rosini, ex voce dei Milk and Coffee, e da Marco Baldini, già amico e mente dei programmi di Fiorello.

Domenica prossima 10 novembre il cantante Andrea Salvatori presenterà il suo Album con la possibilità di firmacopie presso il “Big Friends Rome”, locale di San Giovanni a Roma.