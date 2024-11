Si terrà sabato 16 Novembre nella sala Giovanni Paolo II presso la Parrocchia di Gesù Maestro in via Nomentana 580, a Tor Lupara di Fonte Nuova, l’evento “Donne al sicuro”.

Si tratta di una giornata formativa gratuita dedicata ad un corso di autodifesa organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Francesca Manenti, fondatrice dell’associazione “Il Tempio della Bellezza” promotrice del corso di autodifesa

A promuoverla sono le associazioni “Rangers d’Italia” rappresentanza Lazio con il Referente Antonio Lotierzo in collaborazione con la neo costituita Associazione “Il Tempio della Bellezza per la Formazione e il Sociale” fondata da Francesca Manenti, nota Estetista del territorio, e con l’Associazione “IPTS International Police Training System”.

Sponsor dell’evento è la Norcineria Macelleria Manenti (Ex Ranieri).

Nella Parrocchia di Gesù Maestro dalle ore 10 alle ore 12 Istruttori qualificati IPTS rappresentati dal Maestro Istruttore Mario Laganà insegneranno alcune tecniche di difesa da possibili aggressioni: alle donne partecipanti verrà donato lo spray al peperoncino.

“Questo sarà l’inizio di un percorso voluto e studiato per portare a Fonte Nuova degli eventi mirati che si occupino di Cultura Sociale e solidale verso le persone bisognose e più deboli”, spiega in un comunicato Francesca Manenti, fondatrice dell’associazione culturale “Il Tempio della Bellezza”, molto conosciuta nel territorio per la forza e le battaglie che porta avanti e non solo per la sua professione di Estetista.

Gli organizzatori ringraziano la Parrocchia Gesù Maestro e lo Sponsor Norcineria Macelleria Manenti (Ex Ranieri).