CASTEL MADAMA – La Posta chiude per un mese, attivata navetta per Tivoli

L’Ufficio Postale di Castel Madama chiuderà per un mese. Dal 18 novembre al 18 dicembre gli sportelli non saranno attivi per adeguare la sede di Piazza Garibaldi secondo il “Progetto Polis”.

Per ridurre al minimo i disagi per l’utenza il sindaco di Castel Madama Michele Nonni ha fatto richiesta di attivazione di un Ufficio Postale Mobile (UPM) e un servizio navetta A/R tra Castel Madama e l’Ufficio Postale di Tivoli.

L’Amministrazione comunale ha comunque organizzato un servizio navetta per agevolare i cittadini ultrassentacinquenni o con difficoltà a spostarsi autonomamente per raggiungere il più vicino ufficio Postale di Tivoli designato quale ufficio postale sostitutivo. Il servizio sarà attivo tre giorni la settimana (lun/merc/ven).

Sarà possibile prenotare e concordare l’utilizzo del servizio recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico o alternativamente chiamando il numero 0774.286467

Che cosa prevede il Progetto Polis

Con il Progetto Polis l’ufficio postale non servirà solo per spedire una lettera o pagare una bolletta o per depositare i propri risparmi. L’ufficio postale nei piccoli comuni diventerà in brevissimo tempo un centro di fornitura di servizi pubblici, una sorta di casa che consente, grazie al digitale, di avvicinare lo Stato ai cittadini.

Ad esempio, si potranno prenotare delle visite mediche senza doversi recare alla Asl oppure il certificato del casellario giudiziale senza andare in Comune, o il cedolino della pensione senza andare all’INPS.