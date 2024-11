TIVOLI – Una nuova Spa con acqua calda, le Terme di Roma si ampliano

Una nuova Spa con acqua riscaldata all’interno delle Terme di Roma.

E’ il progetto presentato dall’imprenditore Bartolomeo Terranova, amministratore della società “Acque Albule Srl”, sub-concessionario per la gestione dello storico stabilimento del Comune di Tivoli.

Giovedì 7 novembre il dirigente all’Urbanistica Matteo Neri ha convocato – CLICCA E LEGGI LA CONVOCAZIONE – per il 14 febbraio 2025 la Conferenza dei Servizi per il rilascio del permesso di costruire in un’area di interesse archeologico sottoposta a vincoli da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e della Regione Lazio.

Fra tre mesi siederanno attorno allo stesso tavolo insieme a Bartolomeo Terranova i rappresentanti del Comune di Tivoli, del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Asl Roma 5.

La richiesta di Permesso di Costruire negli edifici facenti parte del Parco Termale riguarda l’ampliamento del piano interrato dell’edificio destinato a Centro Termale per la realizzazione di una nuova SPA: in particolare saranno realizzate una serie di piscine curative (idroterapia e fisiokinesiterapia) ed un percorso vascolare kneipp.

Il permesso riguarderà anche una diversa distribuzione interna di parte del piano interrato esistente.

La realizzazione del nuovo centro benessere rientra in un progetto di massima molto ambizioso con altri sette interventi, tra cui la realizzazione di un Centro Sanitario Polispecialistico all’interno delle Terme di Roma.