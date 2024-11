FONTE NUOVA – Elezioni 2025, intesa tra Forza Italia e Fratelli d’Italia

Dal Commissario di Forza Italia di Fonte Nuova Davide Tedeschini, in accordo con il membro esecutivo Provinciale di Forza Italia Alessandro Coccia e il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Gian Maria Spurio, riceviamo e pubblichiamo:

“L’intesa c’è.

In occasione delle prossime elezioni amministrative, che si terranno nel Comune di Fonte Nuova nella primavera del 2025, il gruppo di Forza Italia, rappresentato dal Commissario, a seguito degli incontri con Fratelli d’Italia ha raggiunto un’intesa per competere in maniera unitaria alle prossime comunali.

Facendo nascere un patto locale sulla convergenza di obiettivi e di programmi, vogliamo rappresentare in maniera capillare le esigenze del territorio.

In questa fase preelettorale abbiamo l’intenzione ad aprire un momento di confronto concittadini con l’obiettivo di verificare la reale rispondenza delle nostre proposte”.