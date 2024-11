Torna da Napoli col carico di fuochi d’artificio in auto, denunciato

Erano nascosti sotto un telo azzurro all’interno dell’auto: oltre 136 chilogrammi di fuochi pirotecnici di grosse dimensioni e 36 batterie di artifizi di diversi marchi.

Così gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino hanno bloccato la la vendita di fuochi illegali e denunciato un 43enne italiano per il trasporto, senza licenza dell’Autorità, di materie esplodenti e prodotti affini diversi da quelli indicati dalla normativa vigente.

Secondo un comunicato diffuso oggi, mercoledì 20 novembre, dalla Questura di Roma, i poliziotti hanno intercettato il veicolo all’uscita del Grande Raccordo Anulare durante l’ordinaria attività di controllo del territorio.

Alla guida c’era il quarantatreenne romano che stava facendo rientro da Napoli, dove presumibilmente aveva caricato il materiale a bordo dell’auto.

È proprio all’interno dell’abitacolo che i poliziotti hanno trovato – occultati sotto un telo azzurro – oltre 136 chili di fuochi pirotecnici di grosse dimensioni e 36 batterie di artifizi di diversi marchi, materiale che è stato immediatamente sequestrato e messo in sicurezza.

Il conducente, invece, dopo essere stato tradotto presso gli uffici del VI Distretto Casilino per gli accertamenti di rito, è stato denunciato.

Sono in corso indagini da parte della Polizia per individuare il destinatario della merce sottoposta a sequestro.

Nel comunicato la Questura sottolinea che la prevenzione dei rischi legati alla vendita e alla fabbricazione fuori norma degli artifizi pirotecnici resta tra le priorità del piano per la sicurezza che mira ad intercettarne i traffici sin da ora anche in vista in vista delle festività di fine anno.