FIANO ROMANO – Team Penning, Alexandra Liberati vince il “Fieracavalli Verona”

L’obiettivo è quello di separare uno o più vitelli dalla mandria e di guidarli nel recinto entro un tempo prestabilito. A farlo è una squadra di cavalieri con una buona dose di abilità unita al buon addestramento del cavallo ed alla conoscenza della psicologia del bestiame.

La squadra di Team Penning del Lazio protagonista al “Fieracavalli Verona”

Così il Lazio si è imposto nel Campionato italiano di Team Penning tenutosi sabato 9 e domenica 10 novembre nell’ambito della 126esima edizione di “Fieracavalli Verona”, la manifestazione equestre più importante d’Italia come ogni anno gremita di appassionati.

La disciplina del Team Penning, tornato a Verona dopo diversi anni di assenza, ha visto scendere in arena i migliori Penner italiani, che si sono sfidati per conquistare i titoli in palio. Ottima la prestazione dei Penner Laziali in un evento caratterizzato da un importante momento di celebrazione nei confronti delle donne: prima della gara i cowboy hanno consegnato una rosa segnati con una striscia rossa sul volto, quale simbolo di vicinanza e di solidarietà contro la violenza di genere.

Nella categoria Lady, riservata alle sole Penner donne, sul podio è salita Alexandra Liberati di Fiano Romano che con quattro squadre nella top 10 della finale ha conquistato il titolo di Champion insieme ad Arianna Battú e Francesca Palmiro, Reserve Champion insieme a Francesca Palmiro e Benedetta Lama.

Ancora quinta classificata con Samantha Burnelli e Cecilia Ruffaldi e sesta con Nunzia Pagano e Anna Serrapede.

Tra i Champion della categoria Futurity spicca Marco Sterbini di Rignano Flaminio, coordinatore sportivo Lazio e Referente Nazionale Ranch Sorting, premiato insieme a Stefano Mercuri e Silvio Telese.

Marco Sterbini figura anche tra i Champion del Team Penning Super Open insieme ad Antonio Marmo e Oscarito Chaves.

Mentre, il titolo di Reserve Champion è stato conquistato da Alessio Martino, Oscar Chaves e Antonio Marmo.

Un podio anche per il Penner laziale Alessio Martino, terzo nella categoria Team Penning Challenger 17 punti, insieme a Manuel Anelli e Davide Di Giacinto.

Finalisti nella top 10 dei migliori team della categoria Team Penning 15 punti per due squadre interamente laziali, composte da Marco Sterbini, Lorenzo Praticó di Fiano Romano e Oscarito Chaves e da Marco Sterbini, Lorenzo Praticó e Alessio Martino.

Nella categoria Team Penning 13 punti un quarto posto per un’altra squadra composta da Marco Sterbini, Lorenzo Praticó e Antonio Urbano.

Per la categoria Team Penning 11 punti, il Penner Alessio Martino è reserve champion insieme a Rebecca Boglione e Carmine Fiani.

Emozionante la consegna della targa al mitico Great Heartacre – Barone: a ritirarla al suo posto sono stati 4 dei suoi figli scesi in gara a “Fieracavalli Verona”, a riprova che anche in tema allevatoriale il Lazio è sempre in vetta alle classifiche.