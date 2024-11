GUIDONIA – Fuga contromano sulla Tiburtina, il rom 16enne denunciato per furto

Subito dopo lo scontro se l’era cavata con una sanzione amministrativa da 5.100 euro a carico della madre. Ma ora cambia la posizione di S. M. H., il 16enne del campo rom abusivo dell’Albuccione che nella tarda serata di mercoledì 27 novembre ha seminato il panico sulla Tiburtina speronando un’altra auto e facendola carambolare contro un lampione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Tivoli lo hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per furto in quanto la Lancia Ypsilon bianca era stata rubata nella stessa serata presso un’agenzia di “Car Sharing Roma”, il sistema di noleggio di Roma Capitale attraverso lo smartphone.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 21,15 di mercoledì quattro ladri erano penetrati nel deposito portando via altrettante vetture, tra cui due Lancia Ypsilon bianche.

Una era quella condotta da S. M. H., protagonista di una serie di sorpassi azzardati e invasioni dell’opposta corsia di marcia per sfuggire agli agenti del commissariato Sant’Ippolito che lo pedinavano a bordo di un’auto civetta, terminando la corsa con lo speronamento della Peugeot 107 condotta da un 26enne italiano residente a Setteville di Guidonia e col ribaltamento della stessa Lancia.

Nella giornata di ieri, giovedì 28, gli agenti della Polizia Stradale hanno rinvenuto in via Cesare Augusto a Tivoli Terme la seconda Lancia Ypsilon inseguita dagli agenti del Commissariato Sant’Ippolito.

Nella fuga l’auto rinvenuta ieri procedeva davanti alla Lancia guidata da S. M. H. ed era riuscita a superare 4 o 5 auto, mentre nell’effettuare la stessa manovra contromano il 16enne ha trovato la Tiburtina sbarrata da un mezzo pesante che viaggiava in direzione Roma.

Per evitare il tragico impatto il minorenne ha sterzato al fine di rientrare nella sua carreggiata dove procedeva una Peugeot 107 scaraventata contro un lampione della pubblica illuminazione.

Entrambe le Lancia Ypsilon oggetto di furto sono state sottoposte a sequestro.