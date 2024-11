MONTEROTONDO – Corto circuito in casa, panico a Borgonovo

Panico nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, a Monterotondo per l’incendio di un appartamento.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20 in via Garigliano, nel quartiere denominato Borgonovo. Le fiamme sarebbero divampate all’interno di una stanza di un villino a causa di un corto circuito di una presa elettrica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agentidella Polizia Locale e i vigili del fuoco che hanno messo in salvo i residenti impauriti.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate due ore.