FONTE NUOVA – Crisi Nomentana Hospital, ai lavoratori un acconto di 500 euro per la Tredicesima

Il Nomentana Hospital ha comunicato a tutto il personale che, a seguito dell’ultima assemblea dei soci tenutasi qualche giorno fa, non è stato possibile raggiungere il quorum di presenze per ritenere valida la seduta, impedendo, di fatto, l’approvazione dell’intervento finanziario necessario per sostenere le retribuzioni della tredicesima mensilità per il personale dipendente.

Lo annuncia la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Micol Grasselli di Fonte Nuova.

Questa situazione ha comportato delle ripercussioni importanti ed è stato fatto sapere che il 16 dicembre 2024, sarà garantito a tutti i dipendenti un solo acconto di 500 euro. La direzione dell’ospedale sta però attivamente cercando altre forme di finanziamento per garantire il saldo delle tredicesime entro il mese di gennaio 2025.

La consigliera regionale Micol Grasselli annuncia che sta seguendo con particolare attenzione l’evolversi della situazione e nei giorni scorsi ha già coinvolto il Presidente della Regione, Francesco Rocca, per valutare possibili soluzioni che possano garantire il lavoro e la dignità del personale della struttura.

“È fondamentale assicurare il benessere dei lavoratori e la continuità dei servizi offerti dal Nomentana Hospital, che è da sempre una risorsa per il nostro territorio – ha dichiarato Grasselli – Stiamo facendo tutto il possibile per trovare una soluzione tempestiva e sostenibile”.