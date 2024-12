TIVOLI – Hashish e marijuana, 180 chili nel garage condominiale: preso 22enne tiburtino

Il via vai di persone non era passato inosservato, per questo i poliziotti si sono appostati per giorni fino a quando hanno notato due ragazzi giovanissimi a bordo di un’auto da persone facoltose.

Così gli investigatori della Squadra Mobile e del III Distretto Fidene-Serpentara hanno scoperto in un garage condominiale un deposito con 180 chilogrammi di droga e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne di Tivoli e un 25enne di Roma.

Secondo un comunicato stampa diffuso ieri, venerdì 13 dicembre, dalla Questura di Roma, il blitz è scattato nel quartiere romano di Torpignattara nell’ambito di un’indagine congiunta per la lotta al consumo di droga.

Dopo una lunga serie di appostamenti, i poliziotti hanno visto entrare nel garage i due giovani a bordo di una berlina tedesca intestata ad una società e li hanno aspettati all’uscita.

Appena gli agenti hanno fermato l’auto, l’inconfondibile odore dell’hashish li ha convinti ad approfondire il controllo. L’intuizione si è rivelata giusta: nella berlina sono stati trovati quasi 15 chili di “fumo” nascosti in alcuni borsoni. Immediata anche la perquisizione del garage, dove erano stipati 160 chilogrammi di hashish, 6 chili di marijuana e circa mille euro in contanti.

Al termine degli accertamenti, i due ragazzi sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura di Roma, ha convalidato l’arresto dei due.