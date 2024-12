TIVOLI – Scontro moto-auto, chiusa la via Tiburtina

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di oggi, giovedì 19 dicembre, sulla via Tiburtina a Tivoli Terme.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 21,40 una moto e un’auto si sono scontrate all’altezza del passaggio pedonale antistante l’area di servizio Ip e il Mc Donald’s.

L’impatto è stato violentissimo a giudicare dai resti della moto sparsi sull’asfalto.

Sul posto ambulanze del 118 e pattuglie dei carabinieri.

La circolazione sulla via Tiburtina è stata interrotta per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi: i carabinieri deviano il traffico facendo transitare i veicoli in senso alternato all’interno dell’area di servizio.