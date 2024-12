GUIDONIA – A Villa Dante brindisi e auguri con il Sindaco e il personale

Sorrisi e convivialità a Villa Dante, la struttura sanitaria di Guidonia Montecelio del Gruppo INI, per il brindisi organizzato per salutare e ringraziare tutti i collaboratori, accolti dal Presidente del Gruppo, Cristopher Faroni, che in apertura ha salutato e ringraziato il Sindaco Mauro Lombardo per la sua presenza in questa occasione.

Il Presidente del Gruppo INI Cristopher Faroni e il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

“Un’amministrazione pubblica è un pezzo di comunità, ma non è tutta a comunità – ha esordito il Sindaco Lombardo – Per governare un territorio bisogna fare un patto di comunità con tutti coloro che hanno posizioni importanti nel territorio stesso. L’impresa privata è un pezzo importante della società e la collaborazione è inevitabile”.

Queste le parole del Sindaco che ha ricordato come sia si sia impegnato nel corso del suo mandato a visitare tutte le eccellenze e le attività produttive del territorio, e Villa Dante è una tappa di questo percorso.

“Su Villa Dante c’è un motivo in più: Villa Dante è stato un punto di riferimento sanitario. Non credo di conoscere un guidoniano che non abbia avuto giovamento dalla presenza di questa eccellenza in questa città.

E’ veramente importante che ci sia Villa Dante, una grande risorsa per questo territorio e come Sindaco vi vengo anche a ringraziare. Tanti auguri a voi e a tutta la comunità di pazienti, in particolare di Guidonia Montecelio”, ha concluso Lombardo.

Grande apprezzamento ha espresso il Presidente Faroni: “Ringrazio il Sindaco per la graditissima visita di cui ci onora”, anticipando anche alcune novità che riguarderanno Villa Dante nel prossimo anno: “vogliamo portare a Guidonia gli ex articolo 26 in forma di ricovero, realizzare un day hospital per l’autismo e stiamo lavorando per creare un Hospice. Sono attività che saranno complementari con il nuovo ospedale tiburtino. E non ho abbandonato il sogno di portare qui l’Università”.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti di Faroni a tutto il personale di struttura, per l’impegno di tutti nell’offrire sanità di qualità nel territorio, e ribadendo la centralità di Villa Dante nel Gruppo INI.

Presenti il Direttore Generale Giovanni Tavani, il Coordinatore delle Direzioni Sanitarie Pietro Lucchetti, la Direttrice Amministrativa del Gruppo INI Alessandra Bernardini e il Direttore delle Risorse Umane Roberto Cursi.