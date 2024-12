GUIDONIA – Passione rossoblù in città, nasce l’associazione “Unione Tifosi”

La vetta per la Serie C dista solo tre lunghezze e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia è l’ennesima conferma di una stagione esaltante.

Con questi presupposti è nata l’associazione “Unione Tifosi Guidonia Montecelio”, il gruppo di supporters del “Guidonia Montecelio 1937 Fc”, la squadra quarta in classifica nel Girone G della serie D nazionale.

Ieri pomeriggio, venerdì 19 dicembre, l’associazione si è presentata ufficialmente nella sede di via Adorno Camarotta 5, presso il circolo bocciofilo di Guidonia.

Presenti il Presidente della neonata “Unione Tifosi” Cristina Iurilli, il Presidente della società sportiva Mauro Fusano, noto imprenditore e titolare del Gruppo “Maury’s”, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il Presidente del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio Erik D’Alisa, uno dei fondatori dell’associazione.

In platea, i calciatori protagonisti della stagione che sta facendo sognare i tifosi, una stagione dei record con 23 gol fatti e 11 subìti in 16 partite.

“Ringraziamo i sostenitori della squadra per il calore e l’entusiasmo che crescono partita dopo partita – ha detto il capitano dei rossoblù Danilo Piroli – E’ un motivo per fare sempre meglio, uno stimolo importante nelle gare casalinghe e in trasferta che aiuta a raggiungere i traguardi.

Da parte nostra, porteremo sempre in alto il nome della Città di Guidonia Montecelio e del patron: vi aspettiamo la domenica allo stadio”.

“E’ veramente bello il clima che si sta creando – ha aggiunto il regista della prima squadra, Marco Spinosa – tutto questo va coltivato perché è difficile trovarlo. Poche volte in vita mia ho provato le sensazioni che sto vivendo in questa stagione, la città ha risposto sempre fin dalla prima giornata”.

Alla presentazione dell’associazione “Unione Tifosi” Guidonia Montecelio hanno partecipato anche i calciatori Umberto Musso, Matteo Vagnoni e il bomber della squadra Aimone Calì, oltre al presidente del Circolo bocciofilo Nicola Di Massimo, il vice presidente Angelo Rubeis e Fabrizio Lucchesi, attuale testimonial del Gruppo “Maury’s” ed ex Direttore Generale della As Roma nell’anno dello scudetto del 2001.

“Sono testimone di un fenomeno – ha commentato Lucchesi – La fusione tra la squadra e la città non è frequente, ma è molto vincente”.

E a proposito di vittorie, il 3 a 2 ai danni del Livorno ottenuto mercoledì scorso dai ragazzi di mister David D’Antoni in terra toscana ha certificato ancor di più l’ambizione della società di affermarsi in tutte le competizioni.

La vittoria corsara ha permesso ai rossoblù di staccare il biglietto per la semifinale di Coppa Italia di categoria col “Martina”: il 12 febbraio sfida a Martinafranca, il 26 febbraio partita decisiva al comunale di Guidonia.

“Sono contento dei risultati raggiunti dalla squadra – ha sottolineato il patron Mauro Fusano – ma soprattutto dell’entusiasmo della città. All’inizio del nostro progetto non mi aspettavo tanto”.

“Fin dall’età di 8 anni frequento lo stadio di Guidonia e il Circolo bocciofilo – ha spiegato il Presidente del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio Erik D’Alisa – Abbiamo deciso di fondare l’Unione Tifosi per creare un ambiente familiare idoneo per tutte le età.

E’ un progetto a lungo termine che prevede coordinatori in tutti i quartieri, vogliamo diventare un punto di aggregazione in una città dispersiva come la nostra per tifare tutti insieme “Guidonia Montecelio 1937 Fc”.

“La nostra città ha sempre avuto lo Sport nel sangue – ha concluso il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – e ogni quartiere ha avuto e ha la sua squadra. Per la prima volta una società porta il nome di tutta la città, il mio sogno e la mia ambizione è che tutti si sentano figli di Guidonia Montecelio”.

L’appuntamento per i tifosi è per domani, domenica 22 dicembre, alle ore 14 allo stadio comunale per lo scontro diretto tra il “Guidonia Montecelio 1937 Fc” e il Cassino secondo in classifica con due punti in più.

Per i ragazzi di mister d’Antoni è il momento del sorpasso.