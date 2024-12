LICENZA – Il maresciallo Massimo Bulzacchelli è il nuovo comandante dei carabinieri

Il maresciallo Massimo Bulzacchelli è il nuovo comandante dei carabinieri di Licenza.

Il suo insediamento è stato ufficializzato giovedì 19 dicembre dalla sindaca Ilaria Passacantilli in un’aula consiliare gremita per il tradizionale scambio degli auguri natalizi con le associazioni locali e le istituzioni militari e religiose.

La sindaca di Licenza Ilaria Passacantilli e il maresciallo Massimo Bulzacchelli

Nato 54 anni fa a Salice Salentino in provincia di Lecce, sposato e padre di tre figli, laureato in Scienze Giuridiche e in Scienze Motorie, il maresciallo Massimo Bulzacchelli si è arruolato nell’Arma nel 1989 prestando servizio come paracadutista carabiniere.

Trasferito alla Compagnia di Tivoli, ha lavorato nel Nucleo Operativo e nel Nucleo Radiomobile. Istruttore di polizia e creatore di forze di polizia e forze speciali in teatri ostili, nella sua carriera il maresciallo Bulzacchelli vanta anche missioni all’estero in Bosnia Erzegovina, Iraq, Afghanistan, Gibuti e Kuwait, per le quali è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.