CASTEL MADAMA – Il paese si prepara ad accogliere il Natale

A Castel Madama è tutto pronto per l’arrivo del Natale, e anche questa settimana tantissimi appuntamenti aspettano grandi e piccini, come previsto nel programma “Natale 2024”, per festeggiare le festività natalizie tutti insieme.

E proprio domani 24 dicembre 2024 in piazza Dante, dalle 10 alle 13, bambini e famiglie sono invitati a partecipare alle attività previste per festeggiare durante la Vigilia di Natale.

Ad aspettare l’arrivo dei piccoli cittadini di Castel Madama, e non solo, ci sarà Babbo Natale con la sua slitta, pronto a fare delle foto ricordo e raccogliere le numerose letterine, custodi dei sogni dei più piccini.

Ma non finisce qui, perché dopo le foto e la consegna delle letterine, ci si potrà divertire con balli e giochi, in particolare la tombola Disney, mentre l’aria fredda di dicembre verrà addolcita dal profumo dei pop corn e zucchero filato appena fatti.

Tutto questo sarà accompagnato dalla Christmas Street Band, che riempirà le strade del paese con la loro musica natalizia, alla presenza di Super Mario, il Grinch, Minnie e Topolino.

Inoltre, il 23 dicembre dalle 10 alle 12, si è tenuto il primo appuntamento presso la Biblioteca Comunale: i bambini hanno potuto assistere alla lettura animata di fiabe che, grazie al laboratorio di lettura, hanno trasportato i più piccoli in un mondo fatto di magia.

Dopo quello di oggi, infatti, sono previsti altri due eventi del genere: laboratori creativi in biblioteca, dedicati ai bambini dai 5 anni in su, che i genitori potranno affidare alle animatrici.

Le prossime date da segnare sul calendario sono venerdì 27 dicembre, sempre dalle 10 alle 12, con il laboratorio creativo, e lunedì 30 dicembre, nella stessa fascia oraria, per festeggiare insieme e aspettare il nuovo anno.

(Camilla Nonni)