GUIDONIA – Calcio a 5, al Palasport le Final Four di Coppa Italia

La Lega Nazionale Dilettanti Lazio ha comunicato che gli incontri di Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5 si svolgeranno al Palasport di Guidonia Montecelio il 5 e 6 gennaio 2025.

La Final Four vedrà in campo le migliori quattro tra le protagoniste della Serie C1 e della C Femminile e andrà a designare le due squadre che rappresenteranno la nostra regione nella fase nazionale della Coppa Italia.

Gli accoppiamenti sono La Pisana-PGS Santa Gemma e Ardea-Città di Colleferro.

Per quanto riguarda il femminile, come da sorteggio, le due semifinali saranno Club Sport Roma-Cisterna Lady e Atletico San Lorenzo-FB5. Fischio d’inizio della prima gara il 5 gennaio alle 10.30; alle 12 la seconda semifinale.

Si tratta di un evento sportivo di particolare rilevanza e, anche, di un riconoscimento a un percorso politico-amministrativo che ha consentito di rilanciare il ruolo del nostro Palazzetto dello Sport che, sempre di più, ospita appuntamenti di importanza regionale e nazionale.

“Abbiamo creduto e investito molto, come Amministrazione comunale, nel rilancio delle attività sportive e nella centralità che, in tale contesto, può avere il nostro Palasport. Gli appuntamenti che ospita, ormai, con frequenza confermano che avevamo ragione e ad avvantaggiarsene è la nostra comunità e quanti praticano lo sport”, evidenzia l’Assessora allo Sport Cristina Rossi.

“Siamo onorati di ospitare nella nostra Città questo importante evento sportivo. Saranno due giorni di grande partecipazione e passione che andranno a designare le formazioni che rappresenteranno, successivamente, il Lazio a livello nazionale. Una festa dello sport – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo – alla quale invito tutti a partecipare”.