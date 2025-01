SANT’ANGELO ROMANO - Dolci gratis per tutti i bambini, la Befana arriva nel Castello

Sarà accolta in pompa magna con musica e spettacolo.

Così domani, lunedì 6 gennaio, la Befana arriva a Sant’Angelo Romano e per l’occasione ha scelto il Castello Federico Cesi, luogo simbolo del borgo medievale.

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la “Nuova Pro Loco di Sant’Angelo Romano”, la “Asd Majorettes Medullia” e la Banda Musicale “S.A.R. Sound”.

Si inizia alle 11,30 con la Banda “S.A.R. Sound” e le Majorettes della “Asd Medullia” che sfileranno per le strade del paese portando musica e allegria con l’esibizione finale in piazza Santa Liberata alle ore 12.

Alle 12,30 in piazza Borghese a cavalcioni della sua fedele scopa arriva la Befana con un sacco pieno di calze per tutti i bambini che verranno distribuite gratuitamente nella sala conferenza del Castello insieme a zucchero filato e carbone per chi è stato più birbante.

Alle 18,30 ancora musica col concerto della banda “S.A.R. Sound” nella chiesa di Santa Liberata.