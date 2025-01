Grande attesa oggi pomeriggio, domenica 5 gennaio 2025, per l’arrivo della Befana.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è organizzato dall’Associazione Commercianti Villanova di Guidonia in collaborazione con la Pro Loco Villanova Le Sprete e l’Associazione “La Clessidra”.

Appuntamento per bambini e genitori è alle ore 16 in piazza San Giuseppe Artigiano presso la Pista di pattinaggio adiacente al Circolo Bocciofilo: si annuncia un pomeriggio di allegria e tradizione per tutta la famiglia da non perdere per nessun motivo.

Alle ore 16 la Befana arriva con lo Spazzacamino e porterà a tutti i bambini un dolce pensiero.

Seguiranno giochi musicali, balli di gruppo, ballon art e tanto altro.

Sempre a Villanova di Guidonia domani pomeriggio, lunedì 6 gennaio, dalle ore 15,30 alle 19 nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano in via Mazzini va in scena il presepe vivente.

I visitatori potranno muoversi lungo il percorso tra diverse botteghe ed antichi mestieri. Ci sarà il villaggio romano, il mulino, la rimessa del pescatore, il calzolaio, il candelaio, il falegname, la filatrice, il fornaio, la lavandaia, il mercante di stoffe.

E ancora: pastori, pittrice, scultorem vasaio, vinaio, biscottificio, bottega dei fiori, frutteria e taverna.