GUIDONIA MARCELLINA – Raccolta fondi in ricordo di Lorenzo Masulli

Si tratta di un’iniziativa degli amici finalizzata a raccogliere offerte per la celebrazione del funerale del ragazzo che lavorava come barista in un noto locale di Guidonia Centro.

Un atto di vicinanza nei confronti della mamma Mara Benedetti e del papà Ciro Masulli, originario di Villalba di Guidonia.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la salma di Lorenzo Masulli è attualmente presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma dove sarà sottoposta ad autopsia e sarà restituita ai genitori dopo l’esame.